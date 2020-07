Ternana-Catania streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Tutto è pronto per Ternana-Catania. La sfida valida per il secondo turno dei Playoff Serie C andrà in scena questa sera alle 20.30 allo stadio Liberati di Terni. I padroni di casa arrivano alla partita dopo lo 0-0 contro l’Avellino. Gli ospiti a seguito della vittoria in rimonta contro la Virtus Francavilla.

Ternana-Catania, probabili formazioni

Gallo potrebbe mandare in campo la Ternana col 4-3-1-2. Davanti a Iannarilii dovrebbero esserci Parodi, Diakitè, Bergamelli e Mammarella. In mezzo al campo Paghera, Salzano e Verna mentre Defendi dovrebbe servire le due punte Ferrante e Partipilo. Cristiano Lucarelli ha qualche dubbio di formazione e potrebbe rispondere con un 4-2-3-1 che vedrà il Catania scendere in campo con Martinez in porta, Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto in difesa. Salandria e Vicente dighe di centrocampo. Tris dietro a Curiale formato da Capanni, Curcio e Biondi. Biagianti potrebbe essere un’opzione dal 1′, così come Mazzarani. Le alternative di qualità non mancano di certo a Lucarelli.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Defendi; Ferrante, Partipilo. All. Gallo.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. All. Lucarelli.

Dove vedere la partita in diretta streaming

Ternana-Catania non godrà di alcuna copertura tv ma sarà comunque visibile in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C. Il match che verrà trasmesso dalla Rai sarà, invece, quello tra Potenza-Catanzaro. Come detto, la partita Ternana-Catania sarà visibile su Eleven Sports in diretta streaming. Come fare per vedere la partita? Basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l’app ufficiale tramite PC, smartphone o tablet, seguendo le istruzioni con cui poter acquistare il singolo evento o in alternativa i pacchetti disponibili.

Questo il programma completo delle gare di oggi 5 luglio:

GIRONE A

ALESSANDRIA – ROBUR SIENA Ore 20.30

GIRONE B

SUDTIROL – TRIESTINA Stadio Comunale, Bressanone Ore 20.00

PADOVA – FERALPISALO’ Ore 20.45

GIRONE C

POTENZA – CATANZARO Diretta RAI SPORT Ore 20.45

TERNANA – CATANIA Ore 20.30

TUTTE LE NEWS DI GOSSIP QUI