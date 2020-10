Ternana, incontentabile Lucarelli: “Contro il Catania dovevamo essere più cinici”

Ha vinto con merito la Ternana a Lentini contro il Catania. L’allenatore Cristiano Lucarelli ha analizzato la partita sul canale Instagram delle Fere: “Abbiamo fatto una buona prestazione, come mi aspettavo soprattutto dal punto di vista del gioco e caratterialmente. Nel secondo tempo siamo un pò calati di ritmo e abbiamo perso un pò di campo ma senza lasciare molto all’avversario. Abbiamo gestito ma dobbiamo fare ancora meglio. Nel primo tempo potevamo essere più concreti e cinici. Dobbiamo avere voglia di migliorarci e vorrei che non si festeggiasse, piuttosto pensiamo alla prossima con il Foggia perche’ una partita molto importante. Abbiamo vinto una battaglia ma non la guerra. Dobbiamo volare bassi e continuare a tenere questo tipo di concentrazione e approccio alla partita come è stato buono anche oggi”.