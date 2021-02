Ternana, Lucarelli: “Avevamo paura del Catania ma la qualità e la concretezza fatto differenza”

Il commento a fine partita del tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli che ha analizzato il successo netto contro il Catania, sua ex squadra: “Vittoria importante ottenuta contro una grande squadra che ha un gruppo coeso. Noi giustamente avevamo paura ma abbiamo una mentalità forte e siamo riusciti a vincere contro un Catania che ha perso poco in questo campionato. Siamo stati bravi e concreti anche se dopo il 2-1 il Catania ha sfiorato il pareggio. Poi qualità e concretezza hanno fatto la differenza. Ho 24 giocatori importanti che sanno farsi trovare pronti. Bene così con questo gruppo fantastico. Mancano ancora 13 partite alla fine del torneo e due trasferte delicate a Foggia e Catanzaro quindi non abbassiamo la guardia. Giocheremo ogni tre giorni e questa col Catania era difficile per la squadra ma anche per me. Per quello che ho vissuto emotivamente a Catania dove non ero solo l’allenatore della squadra ma anche il punto di riferimento di tifosi e società. Poi siamo usciti dai play off a testa alta perdendo qui al Liberati. Per me il Catania è importante”