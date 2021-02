Ternana, Lucarelli contro il Catania senza due calciatori

Seduta di rifinitura questo pomeriggio per la Ternana. Al termine dell’allenamento Cristiano Lucarelli ha comunicato la lista dei 24 convocati per la partita in programma domani alle 15.00 al Libero Liberati (diretta in chiaro su Cusano Italia Tv, canale 264 del digitale terrestre). I rossoverdi affronteranno il Catania in salute come ha ammesso il ds Leone.



Indisponibili: Palumbo (squalificato), Ndir (infortunato)

Portieri: Casadei, Iannarilli, Vitali

Difensori: Celli, Boben, Defendi, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, Suagher

Centrocampisti: Damian, Furlan, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Raičević, Torromino, Vantaggiato