Timbra Sarao e il Catania passa a Potenza ed è quarto

Ancora una vittoria del Catania in questo scorcio finale di anno. La squadra etnea con un gol di Sarao (quarto gol stagionale) a pochi minuti dalla fine è riuscita a passare sul difficile terreno del Potenza. Un successo tutto sommato meritato per il volume di gioco prodotto contro un avversario scorbutico che si è per lunghi tratti difeso. Etnei che passano con autorità dunque (7 gare utili di fila) e fanno un bel passo avanti in zona playoff raggiungendo il quarto posto.

PARTITA – Raffaele ha mandato sul campo del Potenza il Catania con 3-4-3. Un tridente fluido di Peppe Raffaele con Piovanello e Sarao a cercare di sfondare la linea difensiva. Il Catania è partito meglio, creando un paio di brividi con l’ex attaccante della Reggina. Per almeno mezz’ora è stato solo un monologo etneo ma il Potenza seppur in affanno ha gestito bene la fase di contenimento. Rosaia è stato sempre nel cuore del gioco ma dopo un paio di occasioni del Catania il Potenza si è fatto vivo prima della conclusione del primo tempo che si è chiuso sullo 0-0. Nella ripresa subito un’occasione del Potenza con una conclusione di Compagnon che ha spaventato Confente. Catania che ha subito i padroni di casa per almeno un quarto d’ora. Un dominio che non è stato premiato dal gol. Il Catania si è ripreso il match nel finale di gara e Sarao ha messo a segno il gol del vantaggio a 7’ dal termine. Il Potenza ci ha provato nelle fasi conclusive ma senza fortuna collezionando la quarta sconfitta consecutiva. Il Catania può continuare a sorridere in attesa del Catanzaro il 23 dicembre.