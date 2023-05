Trapani-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima giornata del torneo di Serie D. In campo alle 15 scendono Trapani e Catania.

Redazione ITASportPress

Trapani-Catania si gioca oggi, domenica 7 maggio 2023 alle ore 15 per l'ultima giornata del campionato di Serie D girone I. I padroni di casa vorranno ben figurare contro gli ospiti che hanno dominato in lungo e in largo il torneo ottenendo con ampio anticipo la promozione in C.

Trapani-Catania, le ultime Il Trapani e il Cataniapotrebbero schierarsi con moduli speculari. I padroni di casa con Summa tra i pali protetto dalla linea difensiva Cellamare, Carboni, Gonzalez, Panebianco. In mezzo Cangemi e Kosovan con Mangiameli. In avanti Pipitone, Mascari e Carbonaro.

Ospiti di mister Ferraro che potrebbero confermare il precedente undici visto col Santa Maria Cilento. Bethers in porta con Rapisarda, Castellini, Lorenzini e Boccia in difesa. Rizzo, Lodi e Vitale in mezzo e il tridente formato da De Luca, Sarao e Russotto. Nella conferenza pre gara, il tecnico ha sottolineato: "Dispiace che non ci saranno i nostri tifosi nell'ultima gara del campionato. Ringrazio i nostri sostenitori per l’affetto che ricevo costantemente. Abbiamo vinto il campionato da tempo ma cerchiamo sempre di migliorare, dobbiamo chiudere con una grande prestazione a Trapani e dare una risposta al pubblico, alla società e a noi stessi".

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Trapani e Catania si giocherà, come detto, oggi domenica 7 maggio 2023 alle ore 15 allo stadio "Provinciale" e sarà valevole per la trentaquattresima ed ultima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Il match sarà visibile, in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio della gara:

TRAPANI (4-3-3): Summa, Cellamare, Carboni, Gonzalez, Panebianco; Cangemi, Kosovan, Mangiameli; Pipitone, Mascari, Carbonaro.

CATANIA(4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi, Vitale; De Luca, Sarao, Russotto