Tribunale Catania dichiara fallita Finaria la holding di Pulvirenti

Il Tribunale di Catania, ha dichiarato il fallimento di Finaria, la holding che fa capo a Pulvirenti e che lo scorso marzo aveva chiesto l’ammissione al concordato in bianco. Questo potrebbe avere ripercussioni sul futuro del Calcio Catania di cui Finaria detiene il 95% del pacchetto azionario, ma non è detto che il club storico matricola 11700 possa continuare a sopravvivere. Nulla è ancora certo sull’asta per la cessione del sodalizio di via Magenta che con ogni probabilità dovrebbe saltare anche se ogni tipo di ipotesi potrebbe poi essere sconfessata dai fatti. Si attendono sviluppi nella giornata odierna ma la decisione della sezione fallimentare del Tribunale catanese chiude la porta definitamente a Finaria società capofila del gruppo imprenditoriale di Antonino Pulvirenti, ex patron del Calcio Catania e della ex compagnia aerea Wind Jet.