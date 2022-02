Turris-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Fischio d'inizio alle 14:30

Turris-Catania si gioca oggi, domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14:30 per la 25^ giornata di Serie C Girone C. Ci si aspetta grande spettacolo con i padroni di casa che vogliono avvicinarsi ancor di più alle posizioni di vetta mentre gli ospiti proveranno a trovare finalmente quella vittoria ormai perduta da troppe partite.

Turris-Catania, probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per i due allenatori. La Turris di Bruno Caneo e il Catania di Baldini potrebbero schierarsi con i seguenti 22:

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Manzi, Sbraga; Ghislandi, Franco, Tascone, Nunziante; Pavone, Longo, Leonetti.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.

Dove vedere il match

La sfida tra Turris e Catania, in programma domenica 6 febbraio 2022, si giocherà allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco. L'inizio della gara vedrà il fischio ufficiale per le ore 14:30.

Per seguire la gara in diretta tv ci saranno diverse modalità. Sarà possibile seguire Turris-Catania in diretta tv sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport (canale 255 del satellite e 486 del digitale terrestre). In alternativa la visione è consentita su Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

Il match di Serie C potrà essere visto anche in diretta streaming. Per vedere Turris-Catania basterà utilizzare Sky Go, app di Sky: dopo aver fatto l'accesso con le proprie credenziali, bisognerà, se in possesso dell'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

Anche Eleven Sports consente la visione in diretta streaming della partita: bisognerà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Quindi selezionare l'evento. Un'ultima alternativa valida per vedere live la partita è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.