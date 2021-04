Tutto su Catania-Casertana, le probabili formazioni e dove vederla

Ultimo match casalingo della stagione regolare per i rossazzurri

Un occhio al Bari e uno alla Juve Stabia. Il Catania nell'ultimo match casalingo della stagione regolare, di domenica 25 aprile alle 17.30, contro la Casertana, ha bisogno dei tre punti per alimentare le speranze di chiudere al quarto posto e blindare il quinto posto a 90' dalla fine. Gli uomini di mister Francesco Baldini sanno però che i falchetti sono un avversario scorbutico che mister Guidi ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Il modulo dei campani è il 4-3-3 e si giocherà a specchio al Massimino. Il Catania reduce dalla sconfitta di Catanzaro spera di tornare alla vittoria. La Casertana che da venerdì si trova in Sicilia sfrutterà le ripartenze. Non a caso il ruolino di marcia dei rossoblù lontano dal Pinto è migliore rispetto a quello ottenuto nell’impianti di Viale Medaglie d’Oro, con Carillo e compagni che hanno sfruttato il fattore sorpresa per mettere alle corde gli avversari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Giosa, Silvestri, Pinto; Izco, Maldonado, Dall'Oglio; Russotto, Reginaldo, Golfo. All. Baldini

CASERTANA (4-3-3): Avella. Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Rillo; Izzillo, Santoro, Icardi: Rosso, Cuppone, Turchetta. All. Guidi

ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste (Mattia Bartolomucci di Ciampino e Giuseppe Centrone di Molfetta; IV Ufficiale Francesco Cosso di Reggio Calabria)

QUI CATANIA - Baldini perde Tonucci e Di Piazza e in attacco ha gli uomini contati. Probabile l'inserimento di Zanghi e Albertini dal 1'.

QUI CASERTANA - Guidi recupera Avella, Rosso, Hadziosmanovic oltre a Del Grosso, ma perde Pacilli e sarà senza Matos.

GLI ALLENATORI

BALDINI - "I ragazzi hanno voglia di far bene ed hanno lavorato ottimamente in allenamento. Nell'ultima gara contro il Catanzaro credo che sarebbe servita più pressione, la sconfitta ha portato un po' di tristezza. Ma siamo pronti per la sfida alla Casertana, squadra molto brava a pressare. Il recupero infortunati? Sarao e Di Piazza però non sono ancora a disposizione, Volpe ha un minutaggio molto limitato dopo periodo di inattività, Welbeck e Piccolo sono a mia disposizione anche se hanno avuto qualche problemino. Tonucci e il Covid? Ha accusato i sintomi a inizio settimana, non si è mai allenato col gruppo perché è stato messo subito in isolamento. A lui vanno tutti i nostri pensieri positivi, lo sento costantemente via messaggio. Confente? Abbiamo provato a evitare l'intervento al ginocchio ma era inevitabile. Oggi però era già con le stampelle nello spogliatoio, segno di quanto ci tenga. In attacco le alternative sono 4 con Manneh che si aggiunge a Golfo, Reginaldo e Russotto. La formazione tipo? Ci penserò solo la notte prima della partita".

GUIDI - "Avremo di fronte un avversario estremamente competitivo che, con il cambio di allenatore, è diventato più squadra. Dobbiamo essere molto attenti in ogni situazione perché in qualsiasi momento può arrivare un pericolo. Siamo a 180’ dalla fine del campionato e siamo padroni del nostro destino. Ad un passo da un risultato prestigioso che nessuno pensava la Casertana potesse raggiungere. Domenica sarà il primo match point che vogliamo giocarci con tutte le nostre forze per cercare di fare una grande partita. Con la stessa mentalità con cui siamo usciti dalle sabbie mobili della zona retrocessione”.

MENTALITA’ - “La nostra forza è l’essere spensierati. Quando non lo siamo stati siamo scivolati in prestazioni negative o in errori banali. Dobbiamo esserlo, consapevoli che un certo tipo di mentalità, nell’andare a cercare di fare la partita e provare a vincere su campi difficili, ha fatto sì che ci potessi tirare fuori da una classifica difficile. E ora ci sta facendo vivere qualcosa di insperato. Dobbiamo eliminare degli errori che ultimamente abbiamo commesso e che c’hanno messo in salita la partita. Errori che dipendono da noi e non dalla bravura dell’avversario”.

L’AVVERSARIO - “Il Catania abbinata fisicità, struttura, velocità, tecnica ed esperienza. Ha terzini di grande qualità come Calapai e Pinto, ma anche Zanchi e Albertini; coppia centrale esperta e solida. A centrocampo con il nuovo tecnico sta giocando Maldonato che seguo con attenzione dalla scorsa stagione; ha tempi di gioco, tecnica ed è pericoloso sulle palle inattive. In avanti hanno tantissime soluzioni con giocatori di grande talento, con capacità baliste. E’ una squadra costruita per stare nei piani alti e giocarsi la serie B”.

IL PUNTO - “L’unico da valutare è Turchetta. E’ rientrato, ma ha lavorato a parte tutta la settimana. Parte con la squadra, ma non ha tutti i novanta minuti nelle gambe e dovrò gestirlo anche in base a quello che mi dirà la partita. Abbiamo qualche dubbio sulla linea difensiva. Complice anche le tre partitE in cinque giorni e mezzo, è uscito con dei problemi Carillo e Buschiazzo tra ieri e oggi ha accusato un fastidio. E vedremo se saranno recuperabili. Matos deve fare i conti con un problema fisico maturato dopo la partita con la Juve Stabia”.

TV -Sky Primafila (numero 254 del satellite), Eleven Sports; Streaming su Eleven Sports.

37^ GIORNATA - IL PROGRAMMA (ORE 17,30)

Avellino - Teramo

Bisceglie - Vibonese

Catania - Casertana

Juve Stabia - Foggia

Monopoli - Ternana

Paganese - Potenza

Palermo - Cavese

Turris - Bari

Viterbese - Catanzaro

LA CLASSIFICA

Ternana 87

Avellino 66

Catanzaro 64

Bari 60

Catania (-2) 55

Juve Stabia 55

Teramo 48

Foggia 50

Palermo 47

Casertana 44

Monopoli 40

Viterbese 40

Potenza 38

V. Francavilla 38

Turris 35

Vibonese 35

Paganese 30

Bisceglie 27

Cavese 19

Trapani escluso