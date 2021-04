Tutto su Catanzaro-Catania: probabili formazioni e dove vederla in tv

L'eventuale vittoria garantirebbe al Catania enormi chance per il quarto posto

Redazione ITASportPress

"- Ci sono appuntamenti durante il campionato che non si possono fallire. Perché cambiano la stagione e il futuro delle persone, ma anche le dinamiche e la percezione delle cose. Catanzaro-Catania prima di pranzo è uno di quegli appuntamenti lì, che possono scrivere una pagina importante per la stagione rossazzurra e cambiare le prospettive in chiave playoff. Prima del lunch match del ‘Ceravolo’ il Catania ha già vinto quattro partite di fila e mister Baldini vuole innestare la quinta per superare prima del traguardo l’avversario calabrese e presentarsi ai playoff un posto sotto il podio.

"- Ecco, domenica alle 12.30 l’atmosfera sarà inevitabilmente tesa perché c’è aria di spareggio anticipato. L’attesa e le fibrillazioni non saranno le stesse, perché quando c’è da scrivere la storia del campionato è sempre così. Che sia una partita unica lo dicono anche i numeri, ad iniziare dal fatto che se dovesse arrivare un’altra vittoria il Catania allungherebbe la sua striscia record di vittorie consecutive in Serie C. E forse è anche per questo che Baldini ha voluto che tutto l’organico si stringesse insieme, in modo di fare ancora più gruppo del solito. All'ora di pranzo a guidare il Catania verso la vittoria al Ceravolo dovranno essere i big: Di Piazza e Russotto che è una parte importante del tridente d’attacco.

"STORIA - Il Catania ventisette volte è sceso in campo al Ceravolo ma l’ultima volta in campionato non andò bene: le Aquile si imposero per 3-0 con le reti di Celiento, Tascone e Nicastro. Lucarelli se la prese con l’arbitro e con il vento ma in campo il suo Catania non scese.

"BILANCIO - A Catanzaro il bilancio del Catania è il seguente: 14 sconfitte, 7 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 2015/16) e 7 successi etnei (ultimo 1-0 nella coppa Italia di C dell’anno scorso). Catanzaro a porta chiusa, in casa, da 339’: ultima rete subita da Bernardotto in Catanzaro-Avellino 0-1 del 3 marzo, minuto 21, dopo di che si contano i residui 69’ contro gli irpini e le 3 seguenti gare intere al “Ceravolo”, contro Virtus Francavilla (1-0), Bari (2-0) e Bisceglie (1-0). Aprile mese “nero” per le formazioni guidate da Nicola Antonio Calabro: il coach del Catanzaro ha uno score di 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte in 18 match disputati, con una media punti-partita di 0,83. Di fronte la terza e la seconda formazione del girone C 2020/21 che segnano più reti nei 15’ finali di gioco, ossia dal 76’ al 90’ recuperi inclusi: 11 i calabresi (come l’Avellino), 14 i siciliani. Primatista a 15 la Ternana. Catania che arriva da 4 vittorie di fila: ultimo stop nello 0-1 a casa della Turris, lo scorso 17 marzo. Catania formazione del girone C 2020/21 che guadagna, nelle riprese, il maggior numero di punti rispetto al 45’: +20 il saldo attivo degli etnei. 100 in Italia da professionista per Khalifa Manneh, che somma finora 86 gettoni di serie C, 5 di coppa Italia, 8 in altri tornei post-season con le maglie di Catania e Carrarese. Debutto assoluto il 12 febbraio 2017, serie C, Akragas-Catania 2-1.

"PROBABILI FORMAZIONI

"CATANZARO (4-3-2-1) : Di Gennaro; Pierno, Scognamillo, Riccardi, Gatti; Baldassin, Risolo, Parlati; Carlini, Di Massimo; Curiale. All. Calabro.

"CATANIA (4-3-3) : Martinez; Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall’Oglio, Maldonado, Rosaia (Izco); Russotto, Di Piazza, Golfo. All. Baldini.

"Arbitro: Marco Ricci di Firenze Assistenti: Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo Quarto uomo: Mario Perri di Roma 1

"DICHIARAZIONI CALABRO - Così il tecnico giallorosso Antonio Calabro, alla vigilia della partita contro un Catania lanciatissimo, dopo quattro vittorie di fila e il cambio sulla panchina: “A causa delle difficoltà numeriche abbiamo provato tutto ciò che era possibile, anche diversi moduli di difesa, in modo da essere pronti e preparati con qualsiasi sistema di gioco e in qualsiasi momento della partita. Questo per quanto riguarda il lavoro tattico. Per quanto riguarda la preparazione a livello mentale, devo dire che questa squadra nella difficoltà ha sempre tirato fuori il massimo, non ha mai lesinato le energie. Io ho cercato di trasmettere ai ragazzi la vicinanza dei tifosi, che in questo momento seppure non possono essere presenti fisicamente, ci sono molto vicini moralmente”.

"RICHIESTA - “Ho chiesto ai ragazzi di immaginare lo stadio pieno, con i tifosi che li incitano in ogni situazione di gioco. So che è quello che faranno dalla poltrona di casa, se riusciranno a stare seduti. Per noi sarà come giocare in uno stadio pieno”.

"NESSUNA PAURA - “Non temiamo gli avversari ma abbiamo molto rispetto per il grosso potenziale della squadra, per i suoi giocatori, per i risultati che stanno ottenendo. Non possiamo nascondere le nostre difficoltà numeriche, ma come ho già detto i nostri ragazzi non risparmieranno un briciolo di energia”.

"SENZA PORCINO - Disponibile Martinelli, Porcino ha avvertito un fastidio nel corso della rifinitura. “Il covid ha costretto i calciatori a saltare gli allenamenti – commenta Calabro – e anche se hanno lavorato a casa, c’è chi per caratteristiche fisiche può essere da subito schierato in campo, e chi ha bisogno di più tempo”. Il tecnico giallorosso è soddisfatto dei ragazzi della Primavera 3 aggregati alla prima squadra. “Sono ragazzi eccezionali, innanzitutto per il carattere e la loro educazione, come ho avuto modo di evidenziare fin dalla loro partecipazione al ritiro pre-campionato. Sono ragazzi che stanno facendo un interessante processo di crescita, confrontandosi con i loro pari età. Ritengo che non si debbano forzare le tappe, ma crescere per step, alzando l’asticella della difficoltà sempre più in alto, fino al confronto con i calciatori più grandi che è lo step che dà i risultati definitivi”.

"DICHIARAZIONI BALDINI - Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro il Catanzaro che vale molto per il quarto posto: "Il Catanzaro è davanti a noi in classifica e nonostante i problemi che hanno avuto per il Covid sono una buona squadra e mi aspetto una gara combattuta. Temo il collettivo domani e non il singolo ma noi andremo al 'Ceravolo' per fare la nostra gara. Non guardo la classifica nonostante tutti sappiamo quanto sia importante la partita di Catanzaro. Non cambieremo atteggiamento e non cambieremo il nostro modulo. I ragazzi hanno lavorato bene questa settimana e mi aspetto una buona gara. Non siamo appagati dopo le quattro vittorie e abbiamo voglia di continuare a fare risultato che arrivi però attraverso la prestazione. Formazione? Ci penserò stanotte visto che tutti sono rientrati e c'è una grande scelta. L'assenza di Sarao è importante ma ho Di Piazza e Reginaldo".

DOVE VEDERLA - Grande attesa per questo Catanzaro-Catania che purtroppo non avrà la cornice solita dei tifosi che dovranno accontentarsi di vederla in tv su Sky Primafila (numero 255 del satellite) e su Eleven Sports. Streaming: Eleven Sports.