Ufficiale – Catania, arriva Piovanello

Il Catania si rinforza e annuncia l’arrivo del giovane attaccante Enrico Piovanello che arriva dal Padova a titolo temporaneo. Il club rossazzurro lo ha comunicato attraverso una nota apparsa sito del club.

Catania: ecco Piovanello

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Piovanello, nato a Padova il 20 aprile 2000. Con la squadra biancorossa, l’attaccante veneto ha completato la trafila nel settore giovanile e successivamente ha esordito tra i professionisti nel 2017/18, stagione caratterizzata dalla promozione diretta in B e dalla conquista della Supercoppa di Serie C. Nel 2018/19, vittoriosa parentesi con il Bari in D: 34 presenze, 3 gol e 4 assist nell’annata conclusa con il ritorno della formazione pugliese nel calcio professionistico. Con il ritorno al Padova, ulteriori in terza serie e in Coppa Italia. Piovanello indosserà la maglia numero 17”. Questo l’annuncio del Catania sull’arrivo del giovane bomber.