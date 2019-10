Ufficiale – Catania, ecco Lucarelli

Via Andrea Camplone, ecco Cristiano Lucarelli. Il Catania cambia dopo la pesantissima sconfitta contro la Vibonese. Si tratta di un ritorno per il nuovo mister rossazzurro dopo l’esperienza della stagione 2017-18. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità con il comunicato stampa della società.

COMUNICATO – “Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra all’allenatore Cristiano Lucarelli, nato a Livorno il 4 ottobre 1975. Il tecnico toscano, che guiderà nuovamente i rossazzurri dopo l’esperienza vissuta nella stagione 2017/18, potrà contare sull’apporto dell’allenatore in seconda Richiard Vanigli e del collaboratore tecnico Alessandro Conticchio. Lucarelli dirigerà la seduta odierna e domani sera sarà in panchina in occasione della gara contro il Bisceglie. Il Calcio Catania ringrazia Orazio Russo per la disponibilità assicurata: già nel pomeriggio, l’allenatore catanese potrà tornare al lavoro con la formazione rossazzurra Under 17”.