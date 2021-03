Ufficiale – Catania: esonerato Raffaele

“Il Calcio Catania rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore Giuseppe Raffaele e l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti“, inizia così il comunicato stampa del Catania apparso sul sito ufficiale del club e sui canali social. Fatale al mister l’ennesimo risultato negativo maturato contro la Turris nell’ultima sfida di campionato. Per gli etnei, dunque, un cambio di guida tecnica.

Catania: il comunicato

Dal sito del Catania è possibile leggere le motivazioni che hanno portato all’addio del tecnico Raffaele:

Il Calcio Catania rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore Giuseppe Raffaele e l’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti. L’amministratore unico Nico Le Mura spiega: “Dopo un’approfondita analisi del momento critico vissuto dalla prima squadra e dopo un dialogo schietto e sincero con mister Raffaele, il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ha evidenziato ieri in tarda serata la necessità di un avvicendamento, prontamente disposto dalla società. I calciatori hanno il preciso dovere di reagire con forza a questa scossa, invertendo la rotta sul piano dei risultati e dando di più, per arrivare al miglior piazzamento raggiungibile in vista dei playoff: è nelle loro potenzialità. Sul piano societario, partendo dalla fondamentale salvezza della matricola, abbiamo svolto in questi mesi un silenzioso e meticoloso lavoro di ridefinizione strutturale e organizzativa, che ha restituito risultati importanti in termini di efficienza professionale ed economica. Siamo giunti così in prossimità della cessione delle quote azionarie del club: il Calcio Catania vive oggi la fase culminante del percorso necessario per giungere al rilancio, attraverso la riduzione del debito e secondo le prospettive del contratto preliminare firmato a gennaio dalla SIGI e da Joe Tacopina”. Il Calcio Catania ringrazia Giuseppe Raffaele e Giuseppe Leonetti per il lavoro svolto, augurando ad entrambi le migliori fortune personali e professionali. La seduta di lavoro odierna sarà diretta dal collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi. Nelle prossime ore sarà ufficializzata la scelta del nuovo allenatore rossazzurro”.