Vai Catania: e sono 4. Baclet illude il Potenza ma Di Piazza, Calapai e Russotto ribaltano i lucani

Ancora una vittoria per il Catania e stavolta in rimonta. I rossazzurri vincono 5-2 col Potenza al Massimino e portano a casa altri 3 punti. Bella prestazione degli etnei anche se non sono mancati gli errori contro l’undici lucano che ha giocato a viso aperto concedendo tanti spazi a Russotto e Di Piazza che hanno colpito. Questa volta accontentiamoci dei numeri: quarta vittoria consecutiva in campionato del Catania con Francesco Baldini in panchina. Undici gol fatti e quattro gol subiti nelle ultime 4 gare. Quinto posto in classifica ma con buone chance di agguantare la quarta posizione specie se il Catania batterà il Catanzaro al Ceravolo il prossimo turno. I conti tornano. Ma siccome il tecnico rossazzurro Baldini non ha mai chiesto solo numeri, bensì gioco, coraggio e divertimento, stavolta non può essere sodisfatto fino in fondo per i due gol incassati e qualche errore difensivo. L’assenza di Piccolo ha rimbombato nella linea offensiva, ma Di Piazza e Russotto sono stati bravi a rendere facile tutto con gol e giocate strappa applausi in tribuna anche al soddisfatto Joe Tacopina che ha assisto alla partita portando ancora fortuna alla squadra dopo il precedente positivo con il Foggia. Bene così. Ai playoff il Catania penserà a giugno. Ora bisogna mettere nel mirino il quarto posto. Baldini e i suoi ragazzi hanno tutto per fare sognare i tifosi. Ma queste quattro partite con il nuovo allenatore hanno insegnato che questa squadra ha un’anima. Qualche calo di tensione ma voglia, intensità, mentalità e determinazione. Let’s go Catania.

CRONACA – Il Catania ha iniziato la partita con il solito 4-3-3 ma con interpreti diversi rispetto alle precedenti gare. Al posto di Izco ha giocato Welbeck e in attacco assenti Piccolo e Sarao, Golfo e Di Piazza dall’inizio. Il Potenza ha subito sbloccato la gara con una bella rete di Baclet che ha sorpreso il portiere Martinez sul primo palo. Il Catania ha alzato il ritmo sfruttando Russotto che si accentrava e Pinto che si è sovrapponeva nella stessa fascia. Il Potenza che ha cercato la giocata con l’inserimento a destra di Zampa ha dimostrato di non essere venuto al Cibali per difendersi. Rossazzurri che hanno subito risposto con Di Piazza che ha approfittato di una errata lettura del centrale del Potenza per colpire e battere il portiere Marcone con un bel tiro sul secondo palo. Baldini ha invertito gli esterni del suo tridente a 15’ dalla fine e il gol si è materializzato al 45’ con una conclusione di Calapai deviata. Un primo tempo intenso ricco di errori ma è stata apprezzabile la reazione degli etnei dopo lo svantaggio iniziale.

Gol Di Piazza

Gol Calapai

SECONDO TEMPO

Catania che è partito bene con una prima conclusione di Golfo al 46′. Al decimo minuto ancora Di Piazza ha messo il timbro siglando il suo secondo gol e il tris per il Catania. Lucani che però si sono sciolti lasciando spazi enormi agli etnei che giustamente li hanno puniti. Ma il Potenza ha risposto subito con Mattia Sandri che ha segnato un bel gol anche se in area di rigore ha avuto tanto spazio per la battuta. Il 3-2 ha riaperto il match. Ma solo per poco. Al 68′ meraviglioso Russotto. Dall’Oglio centra la traversa sul cross basso di Calapai, il numero sette rossazzurro si coordina e con una perfetta rovesciata batte Marcone. Quarto gol dei rossazzurri davvero pregevole e match nuovamente chiuso. Catania che ha mantenuto il pressing alto anche nei minuti finali segnale di una buona condizione fisica. C’è stato il tempo anche per il gol del 5-2 di Zanchi. Il successo di oggi conferma la crescita dei rossazzurri.

TABELLINO

CATANIA-POTENZA 5-2

MARCATORI: 3′ Baclet, 21′ Di Piazza, 45′ Calapai, 55′ Di Piazza, 58′ Sandri, 68′ Russotto, 91′ Zanchi

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai (70′ Albertini), Claiton, Giosa, Pinto; Dall’Oglio, Maldonado (79′ Rosaia), Welbeck; Russotto (79′ Zanchi), Di Piazza (70′ Manneh), Golfo (66′ Reginaldo). A disp. di Baldini: Santurro, Borriello, Albertini, Sales, Silvestri, Tonucci, Zanchi, Rosaia, Izco, Manneh, Reginaldo, Vrikkis.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coppola, Gigli, Conson, Coccia; Zampa (80′ Nigro), Bucolo (75′ Bruzzo, Ricci; Di Livio (57′ Sandri); Baclet (57′ Salvemini), Mazzeo (74′ Volpe).

A disp. di Gallo: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Nigro, Bruzzo, Sandri, Fontana, Salvemini, Romero, Volpe, Cavaliere.

ARBITRO: Luca Angelucci (Foligno) Assistenti: Costin Del Santo Spataru (Siena) e Andrea Torresan (Bassano del Grappa) Quarto ufficiale: Adolfo Baratta (Rossano)

AMMONITI: Di Livio, Conson, Baclet, Bucolo, Welbeck