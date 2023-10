Verso Brindisi-Catania, i precedenti tra le due squadre al “Fanuzzi”

Dopo un deludente avvio di stagione, il Catania di Luca Tabbiani è alla ricerca della continuità in termini di gioco, risultati ed entusiasmo. Nella giornata di mercoledì 1 novembre, i rossazzurri sfideranno il Brindisi di Ciro Danucci allo stadio "Fanuzzi" nella sfida del girone C di Serie C . Nella propria storia, il Catania ha giocato 13 volte a Brindisi. Nel bilancio storico tra le due sqaudre, a vincere sono i pugliesi con sette successi raggiunti. Due invece le vittorie del Catania e ben quattro i pareggi tra le due squadre a Brindisi. Nell'ultimo precedente (lo scorso anno nella Poule Scudetto di Serie D), il Catania all'epoca di Giovanni Ferraro vinse per 1-2 contro la squadra di Ciro Danucci.

Brindisi-Catania, i precedenti tra le due squadre al "Fanuzzi"

Come detto in precedenza, sono ben 13 i precedenti al "Fanuzzi" tra Brindisi e Catania. In seguito, l'elenco completo nella storia delle due squadre, con il bilancio che vede il Brindisi in vantaggio con ben 7 vittorie ottenute in casa contro i rossazzurri.