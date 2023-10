Verso Juve Stabia-Catania, i precedenti al Romeo Menti

Dopo l'1-1 interno contro il Latina di Daniele Di Donato, il Catania è ancora una volta alla ricerca del riscatto. Indietro dal punto di vista del gioco, dei risultati e parecchio sfortunato in alcune circostanze, il gruppo di Luca Tabbiani nel prossimo turno del girone C di Serie C sfiderà la capolista Juve Stabia. Una gara che - visto il momento delle due squadre - è certamente ad alto rischio per il Catania, che non può più sbagliare dopo il deludente avvio di stagione.

Al "Romeo Menti" di Castellamare di Stabia, i precedenti tra le due squadre sono ben 12. In questo senso, il bilancio storico in terra campana è in perfetto equilibrio. Sono 3 infatti i successi ottenuti dalla Juve Stabia, esattamente la quota di successi raggiunta dal Catania contro i gialloblù in trasferta. Sono invece 6 i pareggi tra le due squadre che, nell'ultima volta in cui si sono incontrate al "Romeo Menti" (era il 2021-22 in Serie C), terminarono la partita sul 2-0 per i gialloblù grazie alla doppietta di Simonetti. Due stagioni e tanti cambiamenti dopo, il Catania volerà a Castellamare di Stabia per invertire la tendenza di questa stagione e ottenere tre punti che sarebbero più che pesanti per il campionato.