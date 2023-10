Verso la Juve Stabia: attento Catania, Demba Thiam è un muro

Archiviato il deludente pareggio interno contro il Latina di Daniele Di Donato, il Catania vuole (e deve) riprendere la marcia giusta in questa stagione. Nel prossimo weekend, i rossazzurri sfideranno la capolista Juve Stabia. Allenata da Guido Pagliuca, la squadra campana si trova al momento al comando della classifica del girone C di Serie C con 15 punti in sette partite giocate, a più uno dal Benevento secondo in classifica. Nell'ultimo turno, le vespe gialloblù hanno pareggiato in casa del Brindisi. Un ritmo importante per la squadra di Pagliuca, reso possibile anche grazie a una difesa solida e all'ottimo Demba Thiam, portiere classe 1998 ex Spal e Foggia tra le altre. Proprio il senegalese, detiene attualmente il primato più ambito da ogni portiere: quello dei clean-sheet.