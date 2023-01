Vibonese-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 14:30 per il match di campionato.

Vibonese-Catania si giocherà oggi, sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14:30 per la ventunesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Grande attesa per il match del Luigi Razza dove la capolista rossazzurra vorrà proseguire nella sua cavalcata.

Vibonese-Catania, le ultime

Sono 21 i convocati di mister Ferraroper la gara odierna contro la Vibonese. Da capire chi potrà scendere in campo ma l'intenzione è sempre la stessa come ha confermato lo stesso mister: "Bisogna continuare a vincere con le prestazioni e adesso ci sono diverse partite importanti. La Vibonese è una buona squadra e se sta dietro è solo per merito del Catania. Faremo la nostra buona partita sul loro campo". Possibile quindi vedere ancora Chiarella in campo. Dubbio Sarao coinvolto in rumors di mercato.