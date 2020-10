Vibonese, sei positivi al Covid e richiesto rinvio gara contro il Catania

E’ a rischio Catania-Vibonese match di Serie C in programma domenica prossima 1 novembre alle ore 15. Focolaio Covid nel club calabrese che ha richiesto alla Lega Pro di non andare a Lentini, sede della partita contro il Catania. Questo il comunicato: L’U.S. Vibonese Calcio comunica la positività di sei calciatori della prima squadra riscontrata dopo l’ultima serie di tamponi eseguita dal gruppo squadra dopo la gara contro la Viterbese. La società rossoblù, nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale, ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti. L’U.S. Vibonese Calcio, a maggiore tutela dei propri tesserati e della cittadinanza, ha inoltrando alla Lega la richiesta di rinvio della gara contro il Catania prevista per domenica 1 novembre alle ore 15:00, predisponendo, altresì, una nuova serie di tamponi e test seriologici per l’intero gruppo squadra. Vale la pena ricordare che il regolamento della Lega Pro è simile a quello di Serie A e B dice che si può giocare se ci sono 13 giocatori non contagiati. Quindi è difficile che il club calabrese ottenga il rinvio.