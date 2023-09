Vince il Crotone al Cibali: Tribuzzi gela un Catania fermato dai pali

Comincia con una sconfitta l'avventura in Serie C del Catania battuto per 1-0 dal Crotone. Decisivo il gol di testa di Tribuzzi nella ripresa. Un Catania però sfortunato che ha colpito tre pali, con Rapisarda e Zammarini nel primo tempo e poi di Chiricò su punizione nella ripresa. La squadra di Tabbiani partita forte, è calata nella ripresa. Crotone sornione ha fatto sfogare la squadra di casa per poi punirla nel momento in cui era in sofferenza.

PRIMO TEMPO Rispetto alla scorsa stagione qualcosa è cambiato, anzi molto. Il Catania non è più compassato come quello di Ferraro ma gioca per vincere (un’ovvietà) ma soprattutto per dominare. Cosa quest’ultima tutt’altro che scontata al debutto in campionato. Nel primo tempo solo i legni hanno salvato il Crotone che ha subito i rossazzurri soprattutto sulle fasce. Dalla destra gli etnei hanno creato seri pericoli alla porta dell’incerto D’Alterio. Ha colpito la qualità e la prestazione o, per essere più precisi, l’atteggiamento dei primi 45 minuti del Catania. Il palo di Rapisarda e poi di Zammarini sono le occasioni più grandi per la squadra di casa, il Crotone ha faticato a chiudere le fonti di gioco dell’undici di Tabbiani e il tecnico Zauli ha subito cambiato modulo passando al 4-4-2. Una mossa per contenere le incursioni di Chiricò e Rapisarda sulla destra e di Marsura a sinistra. All'intervallo uno 0-0 che sta stretto ai rossazzurri.