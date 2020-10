Virtus Francavilla-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Virtus Francavilla-Catania si giocherà questa sera alle 20.30 per il match valido per la 5^ giornata di Serie C. La partita si sarebbe dovuta disputare alle 15.00 ma è stata spostata alla sera per i motivi legati ad alcune positività riscontrate nella squadra etnea. Sono ad ora 4 i casi, di cui uno un calciatore.

Virtus Francavilla-Catania, le probabili formazioni

La Virtus Francavilla dovrà fare a meno a due pedine importanti come Federico Vazquez e Leonardo Perez, fermati dai rispettivi infortuni. Niente match anche per Sparandeo, squalificato dopo il rosso dell’ultimo match. Anche in casa Catania le cose non vanno meglio con i dubbi legati al Covid e la pesante assenza di Reginaldo. Gli ospiti andranno in campo con il tridente composto da Manneh, Sarao ed Emmausso. Confermati al centrocampo Welbeck e l’ottimo Rosaia.

Queste le probabili formazioni della gara:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Caporale, Pambianchi; Nunzella, Castorani, Franco, Di Cosmo; Giannotti; Mastropietro, Ekuban.

CATANIA (3-4-3): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Welbeck, Rosaia, Zanchi; Emmausso, Sarao, Manneh.

Dove vedere il match in diretta streaming

Virtus Francavilla-Catania si giocherà, come detto, questa sera domenica 18 ottobre alle 20.30 allo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. La partita valida per la 5^ giornata di Serie C andrà in onda in diretta streaming su Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è prevista invece copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

La partita Virtus Francavilla-Catania sarà visibile dunque unicamente in diretta streaming su Eleven Sports per tutti coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento o acquisteranno il singolo evento. In entrambi i casi occorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l’app su smart tv, smartphone o tablet con l’auspicio che, per questo turno, non vi siano di nuovo i problemi che hanno colpito le precedenti giornate in cui parte di alcune gare hanno subito un blackout di cui si stanno occupando le parti chiamate in causa.