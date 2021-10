Virtus Francavilla-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14.30 la sfida di campionato

Virtus Francavilla-Catania andrà in scena oggi, domenica 17 ottobre alle ore 14.30 allo stadio "Giovanni Paolo II - Novarredo Arena" e sarà valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22.

Per la sfida di Serie C tra Virtus Francavilla-Catania non è prevista diretta televisiva in chiaro. Il match verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.