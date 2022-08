Viste da Rigoli – Tre domande per le tre sorelle: Catania, Trapani e Lamezia

La Serie D come sempre è un campionato difficile da vincere. Tutti i gironi presentano difficoltà ma quello definito di ferro è il girone I. Quest'anno per la promozione sarà una bella lotta. A pochi giorni dall'inizio del campionato, Pino Rigoli, un tecnico esperto che detiene il record di essere l'allenatore di Serie C con più panchine a livello di club (5) e conoscitore del campionato "legge" le ambizioni delle squadra favorite per il salto di categoria.