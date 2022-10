Vitale, Jefferson e Forchignone illuminano il Catania. Buio Vibonese

Quarta vittoria di fila per la squadra di Ferraro, la più pesante delle tre sfide precedenti visto che al “Massimino” è caduta la Vibonese, altra leader del girone. Il Catania ha sbloccato subito la partita al 3’ con la rete di Vitale e poi gestito il match anche per la inferiorità numerica dei calabresi per il rosso a Basualdo Martinez al 20’. Forchignone e Sarao hanno avuto le occasioni del 2-0 ma non sono stati precisi sottorete. Il Catania anche se in vantaggio numerico non ha creato molto nella prima parte di gara accontentandosi della rete di Vitale. Lodi ha cercato invano di illuminare i padroni di casa con la sua classe. Nella ripresa il copione della gara non è cambiato con i padroni di casa in controllo del match e con gli ospiti in difficoltà. E così è arrivato anche il raddoppio firmato da Jefferson al 60'. Ospiti non pervenuti al Cibali. Il terzo gol porta la firma di Forchignone al minuto 79'. Partita in ghiaccio e Catania che resta al comando della classifica insieme al Lamezia Terme che in casa ha battuto la Sancataldese nei minuti di recupero. Catania che tornerà in campo domenica 9 ottobre al Massimino dove ospiterà il Castrovillari. Quasi dieci mila gli spettatori al "Massimino" e uno molto lontano: il patron Ross Pelligra ha seguito sul pc l'incontro trovandosi negli Stati Uniti.