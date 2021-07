Welbeck a ISP: “Vorrei restare a Catania per vedere il tifo dagli spalti ma…”

Il centrocampista non vuole muoversi da Catania ma deve prima trovare l'accordo contrattuale

Molti calciatori del Catania attendono di conoscere dalla società etnea qual è il progetto tecnico della nuova stagione. Il piano di ridimensionamento con la drastica riduzione del monte ingaggi che necessariamente deve attuare la proprietà, ha generato smarrimento e i calciatori con un contratto in scadenza nel 2022 attendono segnali da Torre del Grifo. Molti di loro hanno già allertato i loro agenti per guardarsi attorno preoccupati per il fatto che la società non possa allestire una squadra ambiziosa visto il blasone della piazza e il grande sostegno dei tifosi. Eppure c'è chi è disposto a continuare l'avventura in maglia rossazzurra nonostante sia svincolato. E' Nana Welbeck che ha anche mercato ma mette il Catania al primo posto. Ai microfoni di Itasposrtpress.it, il calciatore ha dichiarato: "A Catania mi trovo molto bene e il mio desiderio è di continuare a giocare qui. Con i tifosi rossazzurri ho sempre avuto un ottimo rapporto e mi dispiace non averli visti in curva e in tribuna per il Covid. Vorrei vedere il tifo che viene dagli spalti l'anno prossimo ma dipende anche da come si muoverà la società. Il mio agente cercherà di trovare un accordo con la dirigenza etnea rispettando la mia volontà di restare. Speriamo bene ma serve prima trovare l'accordo contrattuale". Welbeck è nel mirino di un club sloveno. Sfumata nelle ultime ore, la pista di una squadra del massimo campionato resta ancora un'ipotesi percorribile quella della Spal.