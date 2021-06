Welbeck, l’agente a ISP: “Dialogo col Catania, sul futuro ha le idee chiare”

Il centrocampista ha delle richieste ma c'è una interlocuzione in corso con il Catania

Non è arrivato il risultato di squadra per il Catania in campionato, ma almeno quello di qualche singolo calciatore c'è stato . La dirigenza etnea un resoconto lo ha fatto sul rendimento dei singoli, per avere un quadro più chiaro su chi puntare la prossima stagione in Serie C. L’evidenza del campo ha già promosso, con valutazioni alte Nana Welbeck (26) che a centrocampo ha mostrato tanta qualità. Il suo senso tattico e il suo temperamento hanno permesso a mister Francesco Baldini di dare un’identità di gioco alla squadra da marzo in poi. Il calciatore è in scadenza di contratto e vorrebbe restare ma ogni decisione verrà presa nei prossimi giorni come sottolinea l'agente Mario Rubesa ai microfoni di Itasportpress.it.

AGENTE A ITASPORTPRESS - "Per Nana la situazione è questa: ci sono delle interlocuzioni in corso con la società etnea e si parla di condizioni contrattuali per il prolungamento -sottolinea Mario Rubesa-. L'accordo è vicino anche se manca ancora qualche dettaglio. Nana ha fatto benissimo e giustamente piace a molte squadre, qualcuna di Serie B ma anche una estera. Il Catania è al primo posto perchè Nana ha un bel rapporto con la piazza e i tifosi e non vuole sfilarsi la maglia rossazzurra. Speriamo che il club superi i problemi economici e vada avanti. Credo che non ci saranno problemi per sottoscrivere il nuovo contratto con il Catania in C. Chiaro che se le cose dovessero evolversi negativamente per il club etneo, a malincuore lascerà il Catania. Nei prossimi giorni capiremo molte più cose per definire il futuro di Welbeck. Ha dimostrato di poter giocare anche in Serie B ma solo per un progetto serio salirebbe di categoria. Non si va altrove per aumentare numericamente la rosa di qualche squadra".