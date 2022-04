Zeman: “Campionato Serie C irregolare con esclusione Catania”

La rabbia del boemo dopo l'esclusione del Catania che ha penalizzato il suo Foggia in classifica

L'esclusione del Catania dal campionato di Serie C a tre giornate dalla fine, ha suscitato una reazione forte del tecnico del Foggia, Zeman dopo che la squadra rossonera ha perso sei punti in classifica. Il boemo in conferenza stampa ha detto la sua sulla vicenda del Catania e sulla classifica riscritta, non nascondendo la sua rabbia: "E' stata una situazione tipica italiana, ma noi siamo capaci di fare queste cose. Questo è un campionato irregolare ma poche cose sono corrette oggi nel calcio nostrano. E' l'ennesima gaffe che si poteva evitare, visto che siamo agli sgoccioli della stagione regolare e che, da quanto ho letto, c'era la piazza catanese, con imprenditori e sostenitori, pronti ad accollarsi la gestione societaria di quest'ultimissimo scorcio dell'annata con 35 mila euro raccolti. Ripeto che è un campionato irregolare, non è il primo e non sarà l'ultimo. Stavolta si è deciso di fermare tutto a tre partite dalla fine. Per la Federcalcio andava bene, ma il Tribunale ha deciso diversamente. Anche la Paganese ora non è più tranquilla e rischia di retrocedere. Io credo che i campionati si debbano fare sul campo e non deciderli a tavolino". Zeman pungente per una storia incredibile. Ecco perchè è stato escluso il Catania.