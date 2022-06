Zenga: “Andare via da Catania mio errore più grande”

Walter Zenga ha confessato ai microfoni di Sky qual è stato il suo errore più grande nel corso della sua carriera di allenatore. L'ex portiere non ha avuto dubbi: "Il mio errore più grande è stato quello di andare via da Catania". Il 24 maggio del 2009 fu lo stesso Zenga ad annunciare l'addio in sala stampa subito dopo la vittoria dei rossazzurri sul Napoli: "Anche le cose belle hanno una fine e in questi 14 mesi è stato fatto un bel lavoro. Questa è stata la mia ultima partita qui. Non vado via perché ho un'altra squadra pronta. Ho semplicemente parlato con la società e alla fine ho tratto le mie conclusioni. Resta il massimo rispetto per la dirigenza e per la città, qui ho vissuto un'esperienza molto intensa". Zenga qualche anno dopo tornò sul divorzio: “Io ho fatto un errore che mi è costato un po' la carriera. A Catania, a 8 gare dalla fine mi salvai, e l'anno dopo, quando ne mancavano 7, ero già salvo, ci siamo messi a ragionare sul futuro: non ero d'accordo con le nuove direttive, e decisi di andare via. Mi cercavano Torino e Lazio, ma non se ne fece di nulla: sarei dovuto rimanere in rossazzurro, fare un altro anno di spessore e poi semmai andare via. Le scelte sbagliate a inizio carriera si pagano".