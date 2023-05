A. Paganin: “In 29 giorni l’Inter sorpassato Milan. Leao assente ricorda Osimhen…”

Paganin ha parlato a Itasportpress del derby di stasera a San Siro

Redazione ITASportPress

San Siro si prepara a una giornata di grande calcio e in vista dell’Euroderby la redazione di ItaSportPress.it ha contattato Antonio Paganin, calciatore dell’Inter tra il 1990 e il 1995.

Chi arriva meglio alla semifinale Inter o Milan?

“Per me ci arriva meglio l’Inter…”.

Parla il Paganin “tifoso”?

“Assolutamente no, sono obiettivo. Anzi: 29 giorni fa sarebbe stato più avvantaggiato il Milan. Ora come ora, vedo meglio l’Inter. Insomma: hanno fatto sei gol al Verona, tre all’Empoli e la squadra gira. Il Milan mi sembra invece leggermente meno performante”.

Sotto quali aspetti i rossoneri potrebbero insidiare i nerazzurri?

“Leao è l’arma in più. Inutile girarci intorno. Senza di lui, il Milan avrebbe un grosso svantaggio. Le partite contro il Napoli parlano chiaro…”.

Milanesi che si sfidano in semifinale di Champions, ma che in chiave scudetto hanno steccato a vantaggio del Napoli. Per quali ragioni?

“Il Milan non aveva abbastanza ricambi in attacco. I rossoneri hanno segnato troppi pochi gol. Il solo Giroud non poteva bastare. Origi non si è dimostrato il giocatore che era al Liverpool e Ibra ha l’età che ha. Sull’Inter, invece, il discorso è più ampio…”.

Prego.

“Secondo me i nerazzurri hanno cominciato il campionato con il piede sbagliato per alcune situazioni non risolte. Lukaku, sul quale si era fatto grande affidamento, si è subito infortunato. In più il dualismo Onana-Handanovic è stato risolto troppo in ritardo. La scelta definitiva andava presa prima”.

Allude pertanto a responsabilità concrete da parte di Inzaghi…

“Non mi permetterei mai di giudicare un allenatore. Forse, uno sbaglio che potrebbe aver commesso è legato alla gestione del mese di gennaio. Pronti, via e l’Inter batte in un colpo solo Napoli in campionato e Milan in Supercoppa Italiana. In quel momento, anziché spingere sull’acceleratore, i nerazzurri si sono adagiati e rilassati. Il tutto ha spianato la strada al Napoli”.

In caso di un’italiana in finale prevede possa esserci partita o contro City o contro Real?

“Nel calcio c’è sempre partita. Sulla carta sono favoriti gli altri, ma la storia ci insegna che raramente Inter e Milan hanno sbagliato in finale di Champions…”.