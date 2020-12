Ad Anfield arriva l’omaggio a Papa Bouba Diop: la maglia speciale di Mané

La tragica morte di Papa Bouba Diop ha colpito il mondo del pallone. L’ex calciatore senegalese era diventato una stella per il suo gol ai Mondiali contro la Francia nella sfida che vide la sua squadra eliminare i più quotati francesi nel 2002. Un simbolo per un intero Paese e per questo, alla prima occasione utile, il suo connazionale Sadio Mané non ha perso tempo per omaggiarlo nel recente match del suo Liverpool in Champions League.

Ad Anfield il ricordo di Papa Bouba Diop

Una maglia speciale che, sicuramente, era stata pensata per essere mostrata dopo un gol. Mané, però, ha dovuto attendere il termine della gara del suo Liverpool contro l’Ajax per togliersi la t-shirt ufficiale e far vedere quella che stava indossando sotto. “Papa Bouba Diop”, solo questa la scritta sulla maglia dell’attaccante Reds. Un modo per non dimenticare il giocatore, morto in giovane età (42 anni) per un male incurabile.