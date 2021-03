Adani: “Juventus fuori dalla Champions con tre club che non arrivano dai maggiori campionati europei”

L’opinionista di Sky Lele Adani ha parlato nel corso della Bobo TV, come di consueto in onda su Twitch. L’ex difensore dell’Inter ha detto la sua sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League, avvenuta in settimana contro il Porto: “Il calcio in Italia non è adeguato alla richiesta europea. La conferma è che la Juventus, ovvero l’unica italiana in grado di vincere la Champions, nelle ultime tre stagioni è uscita contro una formazione olandese, una francese e una portoghese. Stiamo parlando di tre società che non arrivano dai campionati maggiori d’Europa”. Adani ha poi citato la grande prestazione del Milan contro il Manchester United: “Il Milan ieri mi ha fatto fare un salto indietro nel tempo per atteggiamento e senso di grandezza. Con tante assenze ed è andato a Manchester rappresentando quella che è la sua storia, il suo stile, la sua storia e status. Anche i giovani ieri hanno disputato una grande partita”.