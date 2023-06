Il brasiliano ex Inter si fida dei nerazzurri e crede nel loro successo in finale di Champions League.

Mancano pochi giorni alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. La tensione sale alle stelle, non solo nei diretti interessati che andranno in campo a giocarsi la Coppa ma anche tra i tifosi e appassionati. Tra questi anche l'ex storico bomber nerazzurro Adriano che, evidentemente, non ha dimenticato l'Inter.