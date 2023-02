Adriano verso Inter-Porto: “Lukaku? Farà tripletta come me”

Il commento dell'ex bomber sul match di Champions.

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex bomber anche dell'Inter Adriano in vista del match di Champions League dei nerazzurri contro il Porto. L'ex centravanti brasiliano ha parlato delle emozioni da lui vissute proprio in una gara contro i portoghesi del 2005 e ha eletto Lukaku come "suo erede".

"Mi ricordo quegli ottavi del 2005 come fosse oggi, l’emozione provata ad ogni gol e l’urlo dello stadio, è stata davvero una partita meravigliosa per me", ha detto Adriano. E sul match attuale: "Non sarà facile contro il Porto che è una squadra molto organizzata, ma io credo sempre nella mia Inter: questa squadra è completa e può andare avanti in Europa".

Poi le parole al miele per Romelu Lukaku: "Romelu è molto simile a me da tutti i punti di vista, non solo per la forza e per il calcio mancino. Ma sono sicuro che contro il Porto farà un bellissimo gol. Anzi no, ne farà tre come me".