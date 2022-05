Aguero-Messi-Tevez: siparietto durante Real-City e quel messaggio de La Pulce…

La rimonta del Real Madrid su Manchester City ha sorpreso tutti. Sui social Aguero, Tevez e Messi sono diventati virali con i loro commenti...

Il Kun e l'Apache erano collegati e in streaming per ESPN quando, guardando la partite dei Blancos e dei Citizens, hanno ricevuto un messaggio de La Pulce. Poco dopo, però, ecco la rimonta del Real, prima con le due reti di Rodrygo e poi col rigore decisivo ai supplementari di Benzema .

SIPARIETTO - Come detto, Aguero e Tevez erano collegati in diretta streaming commentato la partita tra Real e City e il Kun ha ricevuto un messaggio di Messi che ha letto pubblicatamente: "Smettila di ca**eggiare, non è possibile che accada", le parole de La Pulce riferite ad una ipotetica rimonta del Real Madrid, fino a quel momento sotto nel punteggio. Poco dopo, però, ecco le reti di Rodrygo nell'incredulità generale dei due argentini connessi con i vari utenti. Alla rete del 3-1 di Benzema, poi, ecco Aguero esagerare ulteriormente e mandare un messaggio vocale al noto streamer e amico Ibai Llanos, tifoso madrileno: "Ibai, ti uccido. Non è possibile. Sei troppo fortunato, non ci credo!".