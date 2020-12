Ajax-Atalanta diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Ajax-Atalanta, sfida da dentro o fuori. Si gioca alle 18.55 l’ultimo atto del girone di Champions League tra gli olandesi e i bergamaschi. La Dea ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Gli olandesi devono vincere ad ogni costo.

Ajax-Atalanta, le probabili formazioni

Padroni di casa con la migliore formazione possibile nonostante le assenze. Ten Hag manderà in campo i suoi con Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes. Potrebbero esserci novità di formazione nell’Atalanta dove Gasperini pare intenzionato a puntare su Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Gomez. In ogni caso la pista Zapata o Muriel resta sempre molto valida. In quel caso dovrebbe essere Pessina a lasciare il posto alla punta.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Gomez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match tra Ajax e Atalanta si disputerà oggi mercoledì 9 dicembre 2020 alla ‘Johan Cruijff Arena’ di Amsterdam. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:55. L’arbitro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Ajax-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La visione in diretta streaming sarà possibile per gli abbonati Sky grazie a Sky Go, tramite l’applicazione scaricabile disponibile anche su dispositivi mobili quali smatphone, tablet e pc. L’altra opzione per vedere la partita di Champions League è rappresentata da Now TV, piattaforma che consente di assistere ai programmi Sky abbonandosi ad uno dei pacchetti dedicati.