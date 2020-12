Tra poco in campo Ajax e Atalanta per l’ultimo turno di Champions League. Nell’Atalanta c’è Gomez ma non Ilicic, Ten Hag schiera la sorpresa Brobbey.

Ajax (4-3-3) Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Labyad, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Brobbey. Allenatore: Erik ten Hag

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata.