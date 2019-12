Ajax fuori dalla Champions: De Jong disperato durante Inter-Barcellona

La sorpresa della serata di Champions è sicuramente la “retrocessione” dell’Ajax in Europa League. La squadra olandese era stata semifinalista nella scorsa stagione, ma questa volta il miracolo non si è ripetuto. Colpa della sconfitta interna subita contro il Valencia con la rete di Rodrigo al 24′. Un gol che ha scosso anche un ex lanciere protagonista nella cavalcata dell’anno precedente: Frenkie De Jong era impegnato durante la sfida tra il suo Barcellona e l’Inter, poi costata l’eliminazione ai nerazzurri. Il centrocampista olandese si è fermato per controllare il risultato ed è rimasto sgomento di fronte alla notizia dello svantaggio dei suoi ex compagni. Per De Jong si è trattata di una serata agrodolce, con il successo blaugrana a fare da contraltare alla retrocessione dell’amato Ajax.