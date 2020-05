Ajax, Neres ricorda lo scambio di maglia con Lucas Moura: “Volevo bruciarla…”

Alcune sconfitte sono difficili da digerire, specie se infrangono il tuo sogno di giocare una finale di Champions League. Ecco perché David Neres, attaccante dell’Ajax, parlando a Desimpedidos, ha raccontato tutta la sua rabbia e frustrazione in seguito alla semifinale di ritorno disputata contro il Tottenham che ha sancito l’eliminazione dei suoi dalla Coppa della passata annata.

LA MAGLIA – In modo particolare Neres è tornato sullo scambio di maglia con Lucas Moura, autentico mattatore proprio di quella sfida di ritorno così dolorosa per l’Ajax: “Ricordo che alla fine della prima partita avevamo scambiato la maglia. Ma devo essere sincero: alla fine della gara di ritorno non volevo vederlo neppure in faccia. Avrei preso quella maglietta e l’avrei distrutta, bruciata”, ha ammesso Neres. “Cavolo, l’avrei voluta far sparire perché quel giorno aveva fatto la storia”.