Ajax, Ten Hag: “Il Liverpool è la squadra più forte al mondo, ma non cambierà i nostri principi di gioco”

L’Ajax torna a calcare i terreni di Champions, la prima sfida non è esattamente tra le partite più abbordabili per i ragazzi che due anni fa sono arrivati ad un passo dalla sfida proprio contro i Reds in finale di Champions League. Erik Ten Hag, mister dei lancieri ha presentato la sfida contro il Liverpool.

LE PAROLE DI TEN HAG

“Il Liverpool è la miglior squadra al mondo, ma noi vogliamo misurarci proprio contro squadre come questa – ha svelato Ten Hag. Ci mancheranno Antony e Jurrien Timber, che non potranno scendere in campo contro i Reds. Nonostante questo, abbiamo comunque una buona rosa e i nostri principi di gioco non cambieranno a prescindere dalle assenze. Voglio vedere un Ajax coraggioso contro il Liverpool, una squadra che giochi con fiducia e applichi la sua filosofia”.

Dieci positivi nel nuoto