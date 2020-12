Ajax, Ten Hag sfida l’Atalanta: “Squadra incredibile e stile di gioco simile ma vogliamo andare avanti”

Vigilia di Champions League per l’Ajax di Erik Ten Hag che domani sera sfiderà l’Atalanta nell’ultimo atto del girone di Champions League. Una gara da dentro o fuori con la Dea che avrà a disposizione due risutlati su tre per passare agli ottavi di finale. Il tecnico degli olandesi ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Ajax-Atalanta, parla Ten Hag

“L’Atalanta è una squadra incredibile, hanno uno stile di gioco davvero fantastico”, ha commentato Ten Hag. “Rispetto tanto Gasperini, hanno giocatori chiave soprattutto a centrocampo. Quando mancano si sente la differenza. Abbiamo uno stile molto simile. Sono noni in serie A, ma questo dipende dall’assenza dei giocatori fisici”.

“Come stiamo noi? Dicembre è sempre un mese difficile. Non faccio paragoni, abbiamo perso tanti giocatori, ma è successo anche all’Atalanta. Manca la concentrazione in certi momenti e sicuramente dobbiamo sfruttare meglio gli spazi e avere maggiore fiducia. Dobbiamo prenderci dei rischi, ma a volte può essere un problema se manca la concentrazione, come è successo a Bergamo”. Infine lancia la sfida: “La nostra ambizione è di andare avanti. Il nostro sogno è continuare a stare in Champions League“, ha concluso il tecnico dell’Ajax.