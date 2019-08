Ajax, ten Hag: “Vogliamo qualificarci ai gironi, si riparte da uno 0-0 pericoloso…”

Ancora in dubbio in casa Ajax la qualificazione alla prossima Champions League. Domani infatti, mercoledì 28 agosto, la formazione olandese giocherà in casa, all’Amsterdam Arena, il ritorno degli spareggi contro l’Apoel di Nicosia (all’andata finì 0-0 in casa dei ciprioti con espulsione di Mazraoui). Queste le parole dell’allenatore Erik ten Hag in conferenza stampa: “Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare alla fase a gironi – ha detto il mister, che nella scorsa stagione ha raggiunto le semifinali della competizione -. Sappiamo che non sarà facile raggiungere la qualificazione, lo scorso anno ci siamo riusciti e vogliamo farlo di nuovo. Partire dallo 0-0 è pericoloso, ma allo stesso tempo è un buon risultato, essendo arrivato fuori casa. Dovremo dare tutto e avere fiducia in un risultato positivo”.