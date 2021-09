Ajax terza maglia ispirata a Bob Marley modificata dopo divieto Uefa

Il terzo kit degli olandesi non potrà essere usato in Coppa

Redazione ITASportPress

L'Ajax non potrà contare sulla "spinta" in più della sua terza maglia, quella ispirata a Bob Marley, per le partite di Champions League. Almeno non quella originale presentata nelle scorse settimane. Il club olandese, che ha giocato sabato contro il PEC Zwolle indossando per la prima volta proprio tale divisa ispirata alla canzone "Three Little Birds" del noto cantante, ha dovuto optare per una modifica al fine di poter vestire in quel modo anche in Coppa.

La Uefa, infatti, aveva vietato l'utilizzo del terzo kit alla squadra di Eredivisie per le sfide europee per un dettaglio presente sul retro della maglia. Infatti, poco sotto il collo, la maglia aveva, in origine, i tre "uccellini" colorati di rosso, verde e giallo, che prendono spunto appunto dal titolo della canzone "Three Little Birds" suonata per giunta allo stadio nel weekend e già diventata "inno" degli olandesi.

Ecco. La Uefa ha stabilito che proprio i tre uccellini non erano conformi alle regole in quanto "diversi dallo sponsor e dal logo del club". Una decisione che ovviamente ha fatto e farà molto discutere e che obbligherà dunque l'Ajaxa scendere in campo con la terza maglia priva di quei "simboli".

Sul sito del club, Ajax Life, la società ha spiegato in merito : "La Uefa lo vede come un'espressione diversa rispetto al logo del club, al logo dello sponsor dell'abbigliamento o allo sponsor della manica. Altre espressioni non sono consentite".