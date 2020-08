Alaba e l’abbraccio a Neymar in Champions: “Porta grande fardello. Tutti noi lo amiamo come giocatore”

L’abbraccio di David Alaba a Neymar è stato sicuramente uno dei gesti più apprezzati al triplice fischio della finale di Champions League disputata domenica scorsa. Il difensore del Bayern Monaco aveva appena vinto il trofeo, ma il suo pensiero è stato quello di consolare l’avversario.

Per diversi minuti i due sono rimasti uniti, e sicuramente si sono detti qualcosa. Il giocatore dei tedeschi, a distanza di alcuni giorni, è voluto tornare su quell’abbraccio spiegando cosa lo ha spinto a farlo.

Alaba: “Neymar porta grande fardello”

Parlando al podcast del Bayern Monaco, Alaba ha raccontato: “Quel momento è andato esattamente come avete visto. Neymar è un calciatore che ha su di sé tanta, tantissima pressione. Porta un grande fardello, così come tutto il Psg del resto. Nonostante questo O’Ney ha giocato col sorriso, e lo fa sempre. Questo è importante. Lancia un messaggio a tutti e noi lo amiamo per questo”.

Ma dopo il gesto di fair play, anche la gioia per la vittoria: “Certo, non nascondo la gioia per il Triplete. Penso sia qualcosa che non si possa descrivere. Siamo esageratamente felici di poter festeggiare questa vittoria”, ha concluso Alaba.

