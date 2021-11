Alaba già nella storia del Real Madrid: in Champions come… Roberto Carlos

Il difensore lascia il segno in maglia blancos

Redazione ITASportPress

Ci ha preso gusto a segnare nelle partite che contano. Parliamo di David Alaba, nuovo rinforzo estivo del Real Madrid. Dopo il gol nel Clasico in Liga contro il Barcellona, ecco un'altra marcatura degna di nota in Champions League. Un calcio di punizione contro lo Sheriff che lo fa entrare di diritto nella storia del club.

Infatti, come riportato da Opta, l'austriaco ex Bayern Monaco è il primo difensore dei Blancos a riuscire a segnare su calcio piazzato diretto. L'ultimo a centrare il bersaglio per i madrileni era stato addirittura Roberto Carlos nel lontano 2004.

Alaba sta entrando sempre più con decisione nel team di Carlo Ancelotti non facendo sentire la mancanza di Sergio Ramos non solo per le prove difensive ma anche, a questo punto, per la fase realizzativa.

Per quanto riguarda il cammino in Champions League, invece, il Real Madrid ha ottenuto il passaggio matematico agli ottavi di finale con un turno d'anticipo esattamente come l'Inter. All'ultima giornata, al Santiago Bernabeu, le due formazioni si giocheranno il primo posto nel girone nello scontro diretto.