Alisson: “Proveremo a vincere ancora la Champions, ma anche la Premier è un obiettivo”

Dopo la Champions League, altro premio per il portiere del Liverpool Alisson Becker, che è stato insignito della “palma” di miglior portiere dell’edizione 2018-2019, a detta della Uefa. Ecco le parole rilasciate a Sky Sport direttamente da Montecarlo, al termine della cerimonia per i sorteggi dei gironi per la nuova annata: “Ho imparato a lavorare per migliorare e raggiungere i miei obiettivi da mio padre, ho vissuto due anni a Roma in cui sono cresciuto molto, poi anche qui a Liverpool mi stanno aiutando, ed è importante ringraziare tutti per questo percorso e per questo premio. Penso a fare il mio lavoro, vincere un premio così è sempre importante, ma trionfare in Champions è stata una cosa incredibile nella mia vita. Proveremo a rifarlo, cercheremo anche di vincere la Premier League”.