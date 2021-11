Alle 21 la Juventus sfida il Wolfsburg allo Stadium. Probabili formazioni

Dopo la sconfitta di misura con il Chelsea, stasera le bianconere cercano l’impresa contro le tedesche per poter continuare a sperare nel passaggio del turno. Il match sarà visibile in diretta su Dazn

“Continuiamo a sognare insieme”, questo il messaggio con cui la Juventus ha chiamato a raccolta i suoi tifosi in vista della fondamentale sfida di Champions League contro il Wolfsburg, in programma alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. La risposta non si è fatta attendere e anche stasera, dopo la splendida cornice di pubblico che ha colorato la sfida con il Chelasea, saranno più di 11mila gli spettatori pronti a spingere le bianconere verso la vittoria che riaprirebbe il discorso per la qualificazione ai Quarti di finale. La sfida sarà visibile in diretta su Dazn e gratuitamente sul canale YouTube della piattaforma streaming.