Ancelotti: “Vincere la Champions è più intenso da allenatore perché…”

Il commento del mister alla vigilia della finalissima di Coppa

L'uomo delle finali, e delle vittorie. Carlo Ancelotti , intervistato dal sito della UEFA, ha presentato così la finale di Champions League che sabato sera, 28 maggio, vedrà il suo Real Madrid affrontare il Liverpool. Il tecnico di Reggiolo ha parlato della sua esperienza e dei suoi successi paragonando quelli avuti da calciatori con quelli ottenuti come allenatore.

"Quando vinci la Champions, senti di aver portato a casa la competizione più importante, di aver fatto bene il tuo lavoro. Cosa cambia fra vincerla come giocatore e come allenatore? I sentimenti e le emozioni sono differenti. Sono più intensi quando la vinci come allenatore. Da giocatore formi parte del gruppo che ha vinto la Champions, mentre da tecnico hai maggiori responsabilità", ha detto Ancelotti.