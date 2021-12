Arshavin scherza: “Errore al sorteggio Champions? Si sono ricordati di me in Europa”

Parla l'ex calciatore russo protagonista involontario al sorteggio Champions per gli ottavi di finale del torneo

CON FILOSOFIA - "Queste situazioni straordinarie sono ordinarie per me", ha esordito Arshavin che da calciatore è stato più volte protagonista in prima persona di particolari trovate e situazioni davvero al limite del grottesco. "Quando ci sono io, non c'è nulla da fare, divento l'eroe di situazioni che non accadono mai a nessuno. Solo a me. Sembra che non abbiano mai fatto un sorteggio bis ma ad ogni modo non lo vedo come uno scandalo per la Uefa anche se tutti hanno scritto e detto così".