Atalanta-Ajax diretta e streaming Champions League, dove vedere il match oggi

Atalanta-Ajax si gioca questa sera martedì 27 ottobre a Bergamo alle 21.00 per la seconda giornata del girone di Champions League. La squadra nerazzurra ospita gli olandesi reduci dal sonoro successo in campionato con ben 13 gol realizzati. Sfida già decisiva per le sorti del girone con Gomez e compagni che potrebbero portare a quota 6 punti su 6.

Atalanta-Ajax, le probabili formazioni

Formazione decisa per entrambe le squadre. L’Atalanta si affiderà a Sportiello tra i pali anche se Gollini appare recuperato dopo il problema fisico. Toloi, Romero e Djimsiti in difesa; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens in mezzo al campo; Gomez a sostegno di Muriel e Zapata. Gli olandesi saranno in campo con Onana in porta. Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico in difesa; Gravenberch, Klaassen, Blind a centrocampo. Neres, L. Traoré e Tadic in avanti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; D. Zapata.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L. Traoré, Tadic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Ajax si disputerà come detto oggi martedì 27 ottobre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d’inizio in programma alle ore 21.00. Sarà il primo confronto in assoluto in Champions League fra le due formazioni. A trasmettere il match sarà Sky, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi preferisse, potrà seguire la partita tra Atalanta-Ajax anche in diretta streaming. Questo sarà possibile per gli abbonati mediante Sky Go, anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer e notebook, anche collegandosi direttamente al sito ufficiale del portale.

Una seconda opzione aperta a tutti è costituita invece da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.