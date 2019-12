Atalanta, altra assenza importante oltre a Zapata per la sfida decisiva di Champions

L’impresa dell’Atalanta in casa dello Shakhtar Donetsk sarà ancora più dura. Infatti, per la sfida dell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League che si giocherà mercoledì alle ore 18.55, non mancherà solo Duvan Zapata, ancora alle prese con il proprio infortunio, ma anche l’altro attaccante Josip Ilicic. Un problema non da poco, considerando che la Dea ha a disposizione solamente la vittoria per sperare di rimanere all’interno della competizione (un successo garantirebbe però in ogni caso la permanenza in Europa, perché sarebbe come minimo terza nel raggruppamento, e quindi Europa League). Sembrava fosse possibile recuperare Ilicic, ma le ultime news non sono confortanti: elongazione al flessore occorsa nel primo tempo di Atalanta-Verona, out con lo Shakhtar.

ATALANTA, VITTORIA IN RIMONTA CON IL VERONA